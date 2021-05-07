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المالكي: إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - الباكستاني

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المالكي: إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - الباكستاني
وليالعهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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أكد السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، الجمعة، أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يتخللها إبرام العديد من الاتفاقيات.

وقال في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، إن "من أهم هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، والذي يترأسه عن الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء عمران خان".

وأضاف: "العلاقات بين البلدين علاقات متطورة ومتميزة، وهذه الاتفاقيات ستزيد العلاقات وتعمق أواصر الترابط بين البلدين".

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على الاستفادة من جميع القنوات المتاحة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وتشجيع التواصل بين الشعبين وبين رجال الأعمال، وأن تعمل اللجنة المشتركة المعنية بالتجارة والتبادل التجاري، التي أصبحت جزءا من مجلس التنسيق على تيسير التجارة الثنائية في قطاعات ومنتجات محددة.

المصدر: "سبق"

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