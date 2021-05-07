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الإصابات اليومية بكورونا في السعودية لا تزال فوق الألف

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الإصابات اليومية بكورونا في السعودية لا تزال فوق الألف
Reuters Ahmed Yosri
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لليوم الثالث على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية عتبة الألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 1039 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1090 إصابة أمس الخميس و1016 إصابة الأربعاء.

ورصدت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 13 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 14 وفاة أمس، فيما تماثل 1061 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 424445 إصابة مؤكدة منها 7045 حالة وفاة و407650 حالة شفاء و9750 حالة نشطة بما في ذلك 1311 مريضا في حالة حرجة.

المصدر: RT

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