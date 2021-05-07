الإصابات اليومية بكورونا في السعودية لا تزال فوق الألف

لليوم الثالث على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية عتبة الألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 1039 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1090 إصابة أمس الخميس و1016 إصابة الأربعاء.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1039) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1061) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (407,650) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/J9YzqDwAv6 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 7, 2021

ورصدت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 13 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 14 وفاة أمس، فيما تماثل 1061 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 424445 إصابة مؤكدة منها 7045 حالة وفاة و407650 حالة شفاء و9750 حالة نشطة بما في ذلك 1311 مريضا في حالة حرجة.

المصدر: RT