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السعودية: نجري محادثات مع إيران لاستكشاف طرق للحد من التوتر بالمنطقة

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السعودية: نجري محادثات مع إيران لاستكشاف طرق للحد من التوتر بالمنطقة
Reuters
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أكد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إجراء محادثات بين المملكة وإيران، مشددا على أن الهدف منها استكشاف طرق للحد من التوتر بالمنطقة.

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وأعرب  السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية في حديث لوكالة "رويترز"، عن أمله في نجاح المحادثات، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن بوقت سابق أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.


المصدر: رويترز

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