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منظمة فضائية أمريكية" تتوقع سقوط "الصاروخ الصيني التائه" فوق أرض عربية

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منظمة فضائية أمريكية
Reuters CHINA DAILY
انطلاق صاروخ Long March 5B، الذي يحمل الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية تيانخه، من وينتشانغ
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توقعت منظمة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في نهاية الأسبوع فوق منطقة شمال إفريقيا.

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معلومات هامة حول الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة
معلومات هامة حول الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة

وقالت المنظمة، إن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض يوم غد السبت، مضيفة أنه "إن كان هذا صحيحا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز".

 من جهته، نشر رئيس الشركة الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين أمس الخميس، خريطة للأرض تظهر مناطق الاصطدام المحتملة للصاروخ حيث تشمل المناطق المحتملة مساحات شاسعة من معظم قارات العالم، بما فيها قارات بأكملها مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا.

لم يتم تضمين أراضي روسيا في قائمة المناطق التي يمكن أن يسقط فيها جزء من الصاروخ الخارج عن السيطرة الذي يبلغ وزنه 18 طنا من الصاروخ Long March 5B الصيني.

وكانت الصين أطلقت في 29 أبريل الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية إلى المدار باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة Long March 5B، التي يبلغ مجموع كتلتها 22 طنا، لكن المرحلة الثانية من الصاروخ  خرجت لاحقا عن السيطرة وبدأت في السقوط على الأرض بسرعة عالية.

المصدر: نيويورك تايمز+ سبوتنيك

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