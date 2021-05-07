منظمة فضائية أمريكية" تتوقع سقوط "الصاروخ الصيني التائه" فوق أرض عربية

توقعت منظمة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في نهاية الأسبوع فوق منطقة شمال إفريقيا.

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وقالت المنظمة، إن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض يوم غد السبت، مضيفة أنه "إن كان هذا صحيحا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز".

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

🚀09 May 2021 03:43 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2pic.twitter.com/MgzRAOTJnk — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 6, 2021

من جهته، نشر رئيس الشركة الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين أمس الخميس، خريطة للأرض تظهر مناطق الاصطدام المحتملة للصاروخ حيث تشمل المناطق المحتملة مساحات شاسعة من معظم قارات العالم، بما فيها قارات بأكملها مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا.

لم يتم تضمين أراضي روسيا في قائمة المناطق التي يمكن أن يسقط فيها جزء من الصاروخ الخارج عن السيطرة الذي يبلغ وزنه 18 طنا من الصاروخ Long March 5B الصيني.

وكانت الصين أطلقت في 29 أبريل الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية إلى المدار باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة Long March 5B، التي يبلغ مجموع كتلتها 22 طنا، لكن المرحلة الثانية من الصاروخ خرجت لاحقا عن السيطرة وبدأت في السقوط على الأرض بسرعة عالية.

المصدر: نيويورك تايمز+ سبوتنيك