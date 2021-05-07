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الصحة الأردنية: اتخذنا إجراءات لمنع دخول المتحور الهندي

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الصحة الأردنية: اتخذنا إجراءات لمنع دخول المتحور الهندي
Reuters
أرشيف- الأردن
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أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الأردنية غازي شركس، اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمنع دخول المتحور الهندي إلى الأردن.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر"، أن الاهتمام كثر بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن "الاهتمام والحذر مطلوبان ولكن لا داعي للهلع".

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وشدد على "ضرورة منع السلالات المتحورة من التأثير على الوضع الوبائي بقطع سلسلة العدوى والالتزام بطرق الوقاية والإقبال على المطاعيم".

يذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: "خبرني"

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