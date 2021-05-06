محافظ نينوى: هناك رفض شعبي لعودة عوائل "داعش" من مخيم الهول

أكد محافظ نينوى في العراق نجم الجبوري اليوم الخميس، وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم الهول في سوريا.

وقال في تصريح صحفي، إن "حكومة نينوى المحلية لم تتلق أية تعليمات بشأن إعادة عوائل عصابات داعش من مخيم الهول إلى المحافظة، ولم يتم تكليفنا بأي مهمة من هذا الشأن، لأن المحافظة مرتبطة بالحكومة المركزية".

وأشار إلى "وجود رفض شعبي كامل لعودة هذه العوائل إلى المحافظة، خاصة وأنها غير مستعدة لاستقبالهم".

وتوقع محافظ نينوى أن "تشهد المحافظة تظاهرات كبيرة رفضا لعودة هذه العوائل".

ودعا الجبوري إلى "التفكير في هذه المسألة ودراسة الموقف في سبيل إيجاد أماكن لتلك العوائل بعيدا عن المحافظة".

يذكر أن الحكومة العراقية قررت مؤخرا إعادة 100 عائلة من عوائل تنظيم "داعش" من مخيم "الهول" بسوريا، لكن معلومات أشارت إلى تراجعها عن هذا القرار.

المصدر: "واع" + RT