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تفجيران يستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي في العراق

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تفجيران يستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي في العراق
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بتعرض رتلين تابعين للتحالف الدولي، لاستهداف بعبوتين ناسفتين غربي وشمالي البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "عبوة ناسفة انفجرت على ترل تابع للتحالف الدولي في محافظة الأنبار غربي البلاد، أسفرت عن إصابة عراقي يعمل في شركة أمنية".

وأضاف، أن "عبوة أخرى انفجرت على رتل آخر في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، من دون أن تكون هناك أية إصابات".

وقبل أيام، أعرب السفير الأمريكي في العراق، ماثيو تولير، عن قلقه من استمرار قصف بعض القوافل التي تحمل مساعدات إلى العراق.

يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

المصدر: RT

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