شيخ الأزهر: يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر لمسيحي أو يهودي

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه "يجوز أن يتصدق المسلم على مسيحي فقير وإخراج زكاة الفطر إلى مسيحي أو يهودي، وجواز أن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي".

وقال الطيب إن "هناك كثير من وجوه البر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب خاصة المسيحيين منهم، مثل جواز أن يتصدق المسلم على المسيحي الفقير، وجواز إخراج زكاة الفطر إلى مسيحي أو يهودي، وجواز أن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي".

المصدر: "الوطن"