 
مباشر

شيخ الأزهر: يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر لمسيحي أو يهودي

مجتمع

شيخ الأزهر: يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر لمسيحي أو يهودي
Reuters
الدكتور أحمد الطيب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc6d

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه "يجوز أن يتصدق المسلم على مسيحي فقير وإخراج زكاة الفطر إلى مسيحي أو يهودي، وجواز أن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي".

وقال الطيب إن "هناك كثير من وجوه البر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب خاصة المسيحيين منهم، مثل جواز أن يتصدق المسلم على المسيحي الفقير، وجواز إخراج زكاة الفطر إلى مسيحي أو يهودي، وجواز أن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي".

المصدر: "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا