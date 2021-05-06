النائب العام القطري يأمر بإلقاء القبض على وزير المالية

أمرت النيابة العامة في دولة قطر بحبس وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات بارتكابه مخالفات متعلقة بسوء استغلال وظيفته.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية ومساءلته "عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة".

النائب العام يأمر بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة. #قناhttps://t.co/MIApMm6kevpic.twitter.com/yGjoXFoVTZ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2021

وأكدت الوزارة أن النائب العام "أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

المصدر: قنا