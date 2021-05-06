 
مباشر

النائب العام القطري يأمر بإلقاء القبض على وزير المالية

أخبار العالم العربي

النائب العام القطري يأمر بإلقاء القبض على وزير المالية
Reuters USA Today Network
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc5z

أمرت النيابة العامة في دولة قطر بحبس وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات بارتكابه مخالفات متعلقة بسوء استغلال وظيفته.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية ومساءلته "عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة".

وأكدت الوزارة أن النائب العام "أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

المصدر: قنا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا