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الحرس الثوري الإيراني: اذا اشتعلت عمليات الحوثيين ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية

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الحرس الثوري الإيراني: اذا اشتعلت عمليات الحوثيين ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية
Reuters Morteza Nikoubazl
الحرس الثوري الإيراني
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن "الإمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اشتعلت عملياتهم ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية".

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال سلامي إن "موازين القوى في اليمن تسير لصالح اليمنيين، والسعودية تتعرض بشكل مستمر لضربات اليمنيين".

وأضاف أن " الإمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اشتعلت عمليات اليمنيين ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية".

وتابع: "نشهد استقرارا سياسيا في سوريا، وجبهة المقاومة هناك لا تشهد أي تراجع، والعراق يشهد انسجاما سياسيا ووحدة جغرافية، وفصائل المقاومة فيه لا تزال نشطة".

 

المصدر: RT

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