وزير الدفاع التركي يؤكد لنظيره العراقي احترام سيادة العراق

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، جمعة عناد، احترام تركيا لسيادة العراق وسلامة أراضيه، وسط توتر بين بغداد وأنقرة بسبب عمليات الأخيرة العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن أكار اتصل بعناد حيث تم خلال المكالمة "تبادل الآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية الخاصة بالأمن والدفاع".

وقال أكار خلال الاتصال: "نحترم وحدة الأراضي والحدود والسيادة لكل دول جوارنا، خاصة العراق، ولا يجب أن يشكك أحد في ذلك".

وشدد أكار على أن العمليات العسكرية التركية بشمال العراق "ضد الإرهاب وتستهدف الإرهابيين"، مؤكدا: "يتمثل هدفنا في القضاء على الإرهابيين الذين تمركزوا بشمال العراق وقتلوا 40 ألف شخص، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية".

المصدر: RT