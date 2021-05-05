الحكومة المصرية تنفي شائعة تتعلق بمصير التعليم في البلاد هذا العام

نفت الحكومة المصرية الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إيقاف الدراسة في الجامعات، والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث.

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وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على نفيه الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث، مؤكدا تواصله مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

وقالت وزارة التعليم إنه "لا صحة لإيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات، أو إلغاء الامتحانات، والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث"، مشيرة على أنه "لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن".

وأكدت الوزارة "انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بكافة الجامعات، مع تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة فيروس كورونا".

هذا ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة.

المصدر: "اليوم السابع"