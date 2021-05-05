بكين: الاتفاقية العراقية الصينية ستفعل قريبا

أعلنت السفارة الصينية في بغداد، اليوم الأربعاء، أن اتفاقيتها مع العراق ستفعل قريبا، فيما أشارت إلى حل بعض القضايا الفنية المتعلقة بالاتفاقية.

وقال المستشار التجاري في السفارة الصينية، تشو شون، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن "العراق يتواصل مع الصين حول كيفية تنفيذ الاتفاقية بأسرع وقت ممكن".

وأضاف، أن "مؤسسة التأمين الصينية، ساينو شور، ووزارة المالية العراقية ومجلس إعمار العراق، تواصلوا لإيجاد حلول لبعض القضايا الفنية العالقة في الاتفاقية".

وأشار شون إلى أن "مشاريع البنية التحتية تعتبر من الأمور المهمة للتعاون بين البلدين، والشركات الصينية على اتصال بشكل وثيق مع العراق بشأن إنشاء مشاريع للمدارس والكهرباء وإمداد المياه والمطارات، بالإضافة إلى محطات الكهرباء".

وفي مارس الماضي، أعلن وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، أن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، أوصى بتنفيذ الاتفاقية مع الصين.

وأثارت الاتفاقية العراقية الصينية جدلا كبيرا في العراق، واتُهم المحتجون بأنهم خرجوا في مظاهرات بدعم أمريكي لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي السابقة، التي وقعت الاتفاقية مع الصين.

المصدر: RT