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المغرب يسجل 6 وفيات و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المغرب يسجل 6 وفيات و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Youssef Boudlal
فيروس كورونا - المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 6 وفيات و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 9038، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 512285.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 499089، بعد تسجيل 465 حالة شفاء.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 4 وفيات و56 إصابة بالفيروس.

 المصدر: "رويترز"

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