فلسطين.. "فتح" تنظم وقفة دعم لعائلات حي الشيخ جراح المعرضين للطرد من بيوتهم

نظمت حركة "فتح" الفلسطينية وقفه تضامنية برام الله، يوم الثلاثاء، نددت فيها بالممارسات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن دعمهم لأهالي الحي، إثر مخططات إسرائيلية بطرد عدد من عائلات الحي والسماح لمستوطنين بالاستيلاء على ممتلكاتهم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن المقدسيين "يسطرون ملحمة من الصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه".

وأكد أبو يوسف أن "القدس إحدى الثوابت الرئيسية لمنظمة التحرير، إلى جانب حق اللاجئين بالعودة، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمة لها".

من جهته، دعا القيادي في حركة "فتح" قدورة فارس، في كلمة باسم الحركة، الشعب الفلسطيني إلى مواجهة الاحتلال و"تجسيد المشهد بالقدس في كل قرية وتجمع، وليس فقط في المدن".

المصدر: RT + "وفا"