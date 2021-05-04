سوريا .. 20 دولارا تعويض شهري لقوات الدفاع الشعبي

أقرت الحكومة السورية منح بعض جرحى "قوات الدفاع الشعبي" تعويضا شهريا بقيمة 50 ألف ليرة (نحو 20 دولارا) لمدة 10 سنوات.

ويشمل القرار الذي أقره مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية اليوم، جرحى تلك القوات المصابين بنسبة عجز بين 40 و65 في المئة.

يذكر أنه تم تشكيل عدد من الوحدات التي تعرف باسم "القوات الرديفة"، بعد اندلاع الأزمة المستمرة في البلاد منذ 10 سنوات، لتكون رديفا للجيش، ودون أن تكون ضمن وحداته رسميا.

ويطالب أفراد تلك القوات منذ سنوات بمنحهم المزايا المقدمة لأفراد الجيش.

ويعادل وسطي الأجور في سوريا 50 ألف ليرة سورية، بينما سعر صرف الدولار محدد رسميا عند 2512 ليرة.

المصدر: RT