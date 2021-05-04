سفيرة بغداد في روما لـRT: طلبنا مساعدة إيطاليا لرفع الحجز عن أموال العراق المجمدة في مصارفها

كشفت السفيرة العراقية في إيطاليا، صفية السهيل، اليوم الثلاثاء، عن تقديم بلادها طلبا إلى الحكومة الإيطالية لرفع الحجز عن أموال العراق المجمدة في مصارفها.

وقال لـRT، إن "الطلب يشمل الأموال العراقية المجمدة قبل عام 2003 في المصارف الإيطالية".

وأضافت، أن "وزير الخارجية الإيطالي أكد حرص بلاده على حل هذه المشكلة لاستعادة أموال الحسابات العراقية المجمدة في مصارف بلاده".

وأكدت السهيل، رغبة العراق بتعزيز علاقاته والانفتاح نحو علاقات اقتصادية مع إيطاليا، كما دعت الشركات الإيطالية إلى الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار وتوسيع التعاون في قطاعات الثقافة والتعليم والسياحة.

وجمدت أموال النظام العراقي السابق ومن على صلة به عام 1990 بقراري مجلس الأمن الدولي 660 و661 على خلفية غزو نظام صدام حسين للكويت.

المصدر: RT