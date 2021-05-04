وصول طائرة تحمل مساعدات إماراتية إلى دمشق

وصلت إلى دمشق، اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات إماراتية رابعة على متنها كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19، سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كمساعدات لسوريا.

‎ويأتي ذلك لدعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها.

من جهة أخرى بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سوريا 22977. وإجمالي حالات الشفاء17339، وإجمالي الوفيات1610، بحسب بيانات وزارة الصحة السورية.

المصدر: الهلال الأحمر الإماراتي