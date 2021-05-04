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دولتان عربيتان تعلنان عن موعد إجازة عيد الفطر

أخبار العالم العربي

دولتان عربيتان تعلنان عن موعد إجازة عيد الفطر
أرشيف
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أعلنت كل من قطر والإمارات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن إجازة عيد الفطر.

وقال الديوان الأميري في قطر، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن العطلة تبدأ اعتبارا من يوم الأحد 27 رمضان، الموافق 9 مايو، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو.

وأضاف: "على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021".

كما تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات اعتبارا من 29 رمضان، أي 11 مايو، وحتى 3 شوال وبما يوافقه من التاريخ الميلادي بعد رؤية هلال العيد.

وجاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم الثلاثاء، بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للإمارات.

المصدر: قنا+ الإمارات اليوم

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