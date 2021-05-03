برلمانيون موريتانيون يرفعون شكوى ضد رئيس البلاد السابق

تقدم نواب برلمانيون موريتانيون، اليوم الاثنين، بشكاية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية، ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اتهموه فيها بـ "القذف والتشهير".

وتم توقيع عريضة الشكوى من قبل أغلب نواب البرلمان، وبشكل فردي، وفق ما نقله موقع "صحراء ميديا" عن مصدر برلماني.

وقال المصدر: "نتهمه بالقذف حين اتهمنا بالرشوة التي مست على نحو فاضح سمعتنا لدى الرأي العام ولدى من انتخبونا"، مضيفا أن الشكوى التي سلمت إلى وكيل الجمهورية كانت معززة بنسخة من مقابلة ولد عبد العزيز مع صحيفة "جون أفريك".

وكان ولد عبد العزيز قد اتهم النواب بتلقي رشوة مقابل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي فتحت ملفات فساد سنوات حكمه للبلاد.

وأثارت تصريحات الرئيس السابق غضب الفرق البرلمانية التي أصدرت بيانا الأسبوع الماضي قالت فيه إن على لرئيس السابق "إثبات اتهامه لهم بالرشوة أو نيل العقاب".

المصدر: "صحراء ميديا"