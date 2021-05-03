وزير جزائري يصاب بفيروس كورونا

أصيب وزير الرياضة الجزائري سيد علي خالدي بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته مصارعة الجودو السابقة سليمة سواكري.

وقالت سواكري، التي تشغل منصب كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، في منشور على "فيسبوك": "أسال الله الشفاء العاجل لزميلي وأخي وزير الشباب والرياضة السيد سيد علي خالدي إثر إصابته اليوم بفيروس كورونا المستجد".

#أسال الله #الشفاء العاجل #لزميلي وأخي #وزير_الشباب و #الرياضة السيد #سيد_علي_خالدي إثر إصابته اليوم... Publiée par ‎كاتـبة الدولة مكلفة برياضة النخبة‎ sur Dimanche 2 mai 2021

المصدر: RT