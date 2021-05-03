"حزب المؤتمر" اليمني: مداولات لإصدار قرار يفرض وقف الحرب تحت الفصل السابع

كشف أبو بكر القربي، الأمين العام لـ"حزب المؤتمر الشعبي العام" في اليمن، عن نقاشات تتم لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإيقاف الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو 6 أعوام.

وقال القربي في تغريدة عبر "تويتر": "تجري مداولات لإصدار قرار يعالج تعقيدات القرار 2216، يفرض تحت الفصل السابع وقف الحرب وبدء المفاوضات متعددة الأطراف بدلا من طرفي الصراع"​​​.

وأضاف: "لكن نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه وعدم تجاهله للأطراف السياسية الأصيلة والمؤثرة وتجنب وضع مصالح أطراف الصراع على مصلحة الشعب اليمني".

وفي 14 أبريل 2015 تبنى مجلس الأمن الدولي، استنادا إلى مشروع عربي، القرار رقم 2216 الذي يؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي في مؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويحظر توريد الأسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية.

المصدر: "سبوتنيك"