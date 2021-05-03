الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات في مأرب

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، يوم الأحد، مقتل وإصابة العشرات من جماعة "أنصار الله" الحوثية، في قصف جوي نفذه التحالف العربي على محافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" بأن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية مكثفة مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح بمديرية صرواح غربي مأرب"، مضيفا أن "الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم".

وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن التحالف العربي نفذ 8 غارات جوية على مديرية صرواح غربي اليمن، دون أن تشير إلى طبيعة الأهداف التي طالتها الغارات الجوية أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

وتشهد محافظة مأرب، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

المصدر: وكالات