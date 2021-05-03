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مصر.. 67 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. 67 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 67 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13569، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 229635.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 172342.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 63 وفاة و1032 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT

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