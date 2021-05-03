مصر.. 67 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 67 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13569، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 229635.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 172342 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1051 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 67 حالة وفاة pic.twitter.com/LssbbLMCKR — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) May 2, 2021

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 172342.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 63 وفاة و1032 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT