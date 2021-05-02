لحظة هروب 21 سجينا من سجن جنوبي العراق (فيديو)

حصلت RT على نسخة من مقطع فيديو مسرب للحظة هروب 21 سجينا من سجن في محافظة المثنى جنوبي العراق، الليلة الماضية.

وظهرت في الفيديو اللحظات الأولى لهروب السجناء وهم من المحكومين بتهم تجارة المخدرات، عندما أراد أحد السجانين مساعدة سجين طلب الحصول على شيء ما، وبمجرد أن فتح الباب تدافع السجناء وهربوا.

وحاول كل المسجونين الهرب من السجن، لكنهم عادوا مثلما يظهر مقطع الفيديو، ويبدو أن ذلك بسبب علم الشرطة وسماع صوت إطلاق نار.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن 21 سجينا مدانين بتهم تجارة المخدرات، هربوا من سجن الهلال في محافظة المثنى الليلة الماضية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، تشكيل لجنة للتحقيق في هروب السجناء.

يذكر أن عمليات هروب عديدة شهدتها السجون العراقية خلال السنوات السابقة، أبرزها هروب مئات السجناء المدانين بالإرهاب من سجن (أبو غريب) عام 2013.

المصدر: RT