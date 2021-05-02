قتيل و4 جرحى بتفجير في ريف الرقة السورية

قتل شخص وأصيب 4 آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حالة بعض المصابين خطرة، وأن القتيل هو سائق الدراجة.

ووقع الانفجار في منطقة الصناعة في البلدة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.



وسبق أن شهدت البلدة عددا من الحوادث المماثلة، وكما في كل تلك الحوادث، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها، لتبقى عمليات التفجير دون معرفة المسبب أو الأهداف.

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المصدر: وسائل إعلام سورية