مصر.. وزيرة الهجرة تنهي أزمة فتاة مصرية عالقة بمطار الدوحة

استجابت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، لاستغاثة فتاة مصرية، أوقفتها السلطات الأمنية في مطار الدوحة بدولة قطر، وهي في طريقها إلى مصر.

وفي التفاصيل، استغاثت أسرة الفتاة المصرية رؤيا رفيق حسن، 19 عاما، وتعيش في فرنسا بعد أن تعرضت للإيقاف بمطار الدوحة في قطر أثناء نزولها "ترانزيت" هناك قبل وصولها لمصر لحضور دورة تدريبية.

وعزت السلطات بقطر قرار إيقافها لعدم وجود توثيق لشهادة pcr (فحص كورونا) الخاص بها، وقالت إنها اتخذت على إثره قرارا بعودتها إلى فرنسا مرة أخرى، إلا أن تدخل السلطات المصرية في التوقيت المناسب أنهى الأزمة.

وقالت الوزيرة مكرم، إن التحرك لحل أزمة رؤيا جاء فور علمها بالواقعة من خلال منشورات استغاثة لأسرة الفتاة على موقع "فيسبوك"، وأضافت أنها طلبت من أسرة الفتاة رقم الهاتف الخاص بها كي تتمكن من التواصل معها بشكل مباشر للوقوف على طبيعة الأزمة، وحصلت وزيرة الهجرة على الأوراق الخاصة بها للتأكد من صحتها وهو ما تبين بعد ذلك.

كما أشارت مكرم أن سلطة الطيران المدني المصري قد أُطلعت على موقف الفتاة وتم التأكد من صحة موقفها وأوراقها، وتم إنهاء الأزمة في فترة زمنية قصيرة، ونظرا لعدم تمكن الفتاة من اللحاق بالطائرة الخاصة بها، فمن المنتظر أن تصل إلى مطار القاهرة غدا لتلقي تدريبها الذي جاءت من أجله.

وعقب انتهاء الأزمة، وجهت أسرة الفتاة رؤيا، شكرها للوزيرة مكرم على استجابتها السريعة وتدخلها الفوري لإنهاء أزمة ابنتهم، مؤكدين أن "الدولة المصرية الحديثة تثبت أنها أول الداعمين والمساندين لأبنائها بالخارج".

المصدر: "اليوم السابع"