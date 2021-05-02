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هروب 21 سجينا من سجن جنوبي العراق

أخبار العالم العربي

هروب 21 سجينا من سجن جنوبي العراق
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن 21 سجينا مدانين بتهم تجارة المخدرات، هربوا من سجن بجنوب العراق.

وقال مراسل RT، إن "21 سجينا هربوا من سجن الهلال في محافظة المثنى الليلة الماضية، رغم وجود حراسة مشددة على السجن".

وأضاف أن "القوات الأمنية العراقية لاحقت الهاربين وتمكنت من القبض على عشرة منهم، وما زالت تلاحق الآخرين".

يذكر أن عمليات هروب عديدة شهدتها السجون العراقية خلال السنوات السابقة، أبرزها هروب مئات السجناء المدانين بالإرهاب من سجن (أبو غريب) عام 2013.

المصدر: RT

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