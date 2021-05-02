الحوثيون يهاجمون قاعدة جوية جنوب السعودية ويتحدثون عن "إصابة دقيقة" للهدف

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، صباح الأحد، أنها نفذت عملية "دقيقة" لاستهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية.

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وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K قبل قليل محققة إصابة دقيقة".

وأضاف سريع: "يأتي الاستهداف هذا في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز".

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جديد من جماعة "أنصار الله" الحوثية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من اليمن استهدفت خميس مشيط.

المصدر: RT