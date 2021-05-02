 
مباشر

الحوثيون يهاجمون قاعدة جوية جنوب السعودية ويتحدثون عن "إصابة دقيقة" للهدف

أخبار العالم العربي

الحوثيون يهاجمون قاعدة جوية جنوب السعودية ويتحدثون عن
Reuters Khaled Abdullah
عناصر من قوات الحوثيين.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qba8

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، صباح الأحد، أنها نفذت عملية "دقيقة" لاستهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية.

إقرأ المزيد
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين استهدف جنوب السعودية
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين استهدف جنوب السعودية

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K  قبل قليل محققة إصابة دقيقة".

وأضاف سريع: "يأتي الاستهداف هذا في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز".

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جديد من جماعة "أنصار الله" الحوثية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من اليمن استهدفت خميس مشيط.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا