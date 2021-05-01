مصادر لـRT: تنسيق عراقي مع "قسد" لملاحقة "داعش" بين العراق وسوريا

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن وجود تنسيق بين القوات العراقية، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن ملاحقة عناصر "داعش" بين البلدين.

وقال المصدر لـRT، إن "القوات العراقية تقوم بتنسيق كبير مع قوات سوريا الديمقراطية، وتمكنت خلال الأشهر الماضية من القبض على أعداد كبيرة من عناصر تنظيم داعش، تقدر بالعشرات".

وأضاف، أن "هذا التنسيق بعلم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا، ويساعد التحالف في نقل عناصر داعش الذين يقبض عليهم في سوريا ونقلهم للمحاكمة في العراق".

وأشار المصدر، إلى أن "التنسيق بين الجانبين، أدى إلى تراجع تسلل عناصر تنظيم داعش بين البلدين بنسبة كبيرة".

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، انخفاض نسبة التسلل والتهريب عبر حدود البلاد مع سوريا، فيما أشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة تشدد إجراءاتها الأمنية هناك.

يذكر أن الحدود العراقية السورية تعاني من فراغات كبيرة، استغلها تنظيم "داعش" خلال السنوات الماضية في نقل عناصره من سوريا إلى العراق، وبالعكس، كما استخدمت هذه الثغرات كثيرا في عمليات التهريب.

المصدر: RT