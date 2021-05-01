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العراق.. الإعلان عن تشكيل تحالف "قوى الدولة الوطنية" بين الحكيم والعبادي

أخبار العالم العربي

العراق.. الإعلان عن تشكيل تحالف
Reuters
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أفاد مراسلنا في العراق، بأنه تم الإعلان في العاصمة العراقية بغداد، السبت، عن تحالف "قوى الدولة الوطنية" بين رئيسي تيار "الحكمة" عمار الحكيم وائتلاف "النصر" حيدر العبادي.

وحسب مراسلنا فإن "عمار الحكيم يرأس التحالف، بينما يرأس العبادي رئاسة المجلس القيادي".

وأوضح أن "التحالف الجديد يضم قوى سياسية وأخرى منبثقة من حراك تشرين".

يذكر أن حيدر العبادي كان رئيسا للحكومة العراقية بين عامي 2014 - 2018، ويعرف عمار الحكيم بأنه أحد أبرز الداعمين لوصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الحكومة العراقية.

المصدر: RT

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