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الصحاف لـRT: وزير الخارجية العراقي يلتقي بابا الفاتيكان يوم الاثنين المقبل

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الصحاف لـRT: وزير الخارجية العراقي يلتقي بابا الفاتيكان يوم الاثنين المقبل
البابا خلال زيارته إلى العراق
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أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن الوزير فؤاد حسين سيلتقي بابا الفاتيكان يوم الاثنين المقبل، في العاصمة الإيطالية روما.

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وقال الصحاف لـRT، إن "وفدا دبلوماسيا عراقيا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين هناك، في دولة الفاتيكان، وفي الدولة الإيطالية".

وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية العراقي سيلتقي بابا الفاتيكان، وسيبحث معه مخرجات زيارته الأخيرة للعراق".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية ترى أهمية في زيارة البابا السابقة، وما يمكن أن تقدمه من تطورات إيجابية في صالح الجانبين".

يذكر أن البابا فرنسيس زار العراق في الخامس من مارس الماضي في زيارة وصفت بـ"التاريخية"، والتقى خلالها مسؤولين عراقيين حكوميين ورجال دين ووجهاء مجتمعيين، وكان اللقاء الأبرز ذلك الذي جمعه بالمرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في محافظة النجف.

المصدر: RT

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