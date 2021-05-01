مصر.. وزارة السياحة والآثار تتخذ إجراءات لاستصدار قرارات لغلق 9 منشآت سياحية

في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار في مصر لإلزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، قام قطاع الرقابة بإيفاد لجان سرية للمرور على عدد من هذه المنشآت.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية أن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ 9 منشآت مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة منها التشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة مما يؤدي إلى تكدس الرواد بها، بالإضافة إلى تقديم الشيشة مما يعد إضراراً بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت وخاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ومما يؤثر أيضاً على سمعة مصر السياحية، مشيراً إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جاري استصدار قرارات غلق لهذه المنشآت.



المصدر RT