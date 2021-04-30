أوزبيكستان تتسلم مجموعة من نساء وأطفال "داعش" كانوا في سوريا

سلمت دائرة العلاقات الخارجية لـ"شمال وشرق سوريا" مجموعة من نساء وأطفال داعش إلى أوزبيكستان، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الجمعة، في مقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية الدكتور عبد الكريم عمر، وممثل وزارة الخارجية في أوزبيكستان د. بهرمجان أعلايوف، قال عمر: "اليوم سنقوم بتسليم 24 امرأة و 68 طفلا من عوائل تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "النساء وفق التحقيقات التي جرت في مناطق الإدارة الذاتية لم تثبت أي أدلة إدانتهن، ووفق سياسية الإدارة الذاتية نقوم بتسليم الأطفال الأيتام وبعض الحالات الإنسانية للذين يحتاجون إلى العلاج خارج المنطقة، بعد أخذ موافقات خطية من أمهاتهم، لأن قوانينا لا تسمح لنا بفصل الأطفال عن الأمهات".

وجدد عمر مطالبة الإدارة الذاتية للمجتمع الدولي بإنشاء محكمة لمحاسبة عناصر "داعش الإرهابيين" كون الجرائم ارُتكبت في المنطقة، والأدلة والإثباتات أيضا موجودة هنا.

بدوره شكر بهرمجان أعلايوف الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لتعاونها وتسهيل هذه العملية الإنسانية، قائلا: "لقد تعاونا في السابق مع دائرة العلاقات الخارجية وتسلمنا 240 مواطنا أوزبيكيا، بين أطفال ونساء، وبعد زيارتنا لمخيم الهول تأكدنا من جنسياتهم، ولدينا برامج تأهيل في أوزبيكستان لمساعدتهم للتخلص من الأفكار الإرهابية ونقوم بتقديم كافة الإمكانات لإعادتهم إلى الحياة الطبيعية".

وقد تمت عملية التسليم بعد توقيع وثيقة رسمية بين الجانبين.

المصدر: RT