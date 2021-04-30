 
مباشر

مصر تسجل 1003 إصابات و59 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 1003 إصابات و59 وفاة جديدة بكورونا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
رجل يرتدي كمامة طبية يمر أمام جدار رسم عليه علم مصر.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qavs

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، عن تسجيلها 1003 إصابات و59 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

إقرأ المزيد
تحركات في مصر بعد تدهور الوضع الوبائي في أكبر محافظات الصعيد
تحركات في مصر بعد تدهور الوضع الوبائي في أكبر محافظات الصعيد

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1003، مقابل 1011 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 226531 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 59 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 13278 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 700 مريض من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 170008 أشخاص.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا