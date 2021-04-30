 
مباشر

الكويت.. 1417 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت.. 1417 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا
AFP Haidar HAMDANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qavc

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الخميس، تسجيلها 8 وفيات و1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الكويت إلى 1554 حالة، فيما بلغت الإصابات 272,562 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن عدد الحالات في العناية المركزة 222 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وحسب السند، سجلت الوزارة أيضا 1394 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 255,817 حالة.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا