الكويت.. 1417 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الخميس، تسجيلها 8 وفيات و1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الكويت إلى 1554 حالة، فيما بلغت الإصابات 272,562 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن عدد الحالات في العناية المركزة 222 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وحسب السند، سجلت الوزارة أيضا 1394 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 255,817 حالة.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 1,417 حالة جديدة، وتسجيل 1,394 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 272,562 حالة pic.twitter.com/HaagMCDYVf — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 29, 2021

المصدر: وزارة الصحة الكويتية