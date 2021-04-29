واشنطن والجزائر تبحثان ملفات ليبيا ومالي والصحراء

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إنه بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن العديد من القضايا الإقليمية وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

وكتب بوقدوم في تغريدة اليوم الخميس: "في اتصال هاتفي مع كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، تم التطرق إلى سبل إحياء وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات وكذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في الصحراء الغربية، ليبيا ومالي".

في اتصال هاتفي مع كاتب الدولة الأمريكي، توني بلينكن، تم التطرق إلى سبل احياء وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الاميركية في مختلف المجالات وكذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في الصحراء الغربية، ليبيا ومالي. pic.twitter.com/QGJHu69dL5 — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) April 29, 2021

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على منطقة الصحراء ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة، فيما لم تعلق الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن على موقفها من السيادة.

وتسعى جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر إلى استقلال الصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.

المصدر: RT