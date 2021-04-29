حسن نصر الله يشيد بشجاعة وهمة أهل القدس

أشاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بشجاعة وإيمان وهمة أهل القدس وخصوصا شبابها في الساحات الذين يواجهون بالأيادي العزلاء الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح.

وتطرق خلال المحاضرة الرمضانية الأسبوعية لأحداث الأقصى الأخيرة ونوه بالتضامن مع القدس من قبل الضفة المحتلة ودخول قطاع غزة على المسألة لفرض المعادلات.

وتابع: "هذه كلها من الأمور التي يجب أن تحظى بالعناية المناسبة"، وصرح بأنه سيتحدث عن ذلك بالتفصيل في يوم القدس العالمي.

كما جدد التعزية للعراقيين والحكومة بالحادثة المؤلمة التي حصلت في مستشفى ابن الخطيب ببغداد وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأعرب عن أمله أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة.

المصدر: قناة "المنار"