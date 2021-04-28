كردستان العراق.. هزة أرضية تضرب شمال شرقي أربيل

أعلنت وزارة النقل العراقية الأربعاء، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأوضح تقرير الهيئة، أن "الهزة سجلت مساء الأربعاء، وبلغت قوتها 2.9 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يبعد 68 كلم، شمال شرقي أربيل".

وأشارت، إلى أنه "لم يشعر المواطنون في المنطقة بها".

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الصادرة عن الهيئة العامة للأنواء الجوية.

المصدر: "رووداو"