وكالة "نوفوستي": السودان لم يؤكد أنباء تعليق اتفاق مركز البحرية الروسية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن السودان لم يؤكد صحة الأنباء حول تعليق اتفاق إنشاء مركز إمداد للقوات البحرية الروسية على ساحله في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية منصور بولاد قوله، إنه حتى الآن لا يوجد هناك تأكيد رسمي حول تعليق الاتفاق حول التعاون العسكري مع روسيا.

وجاء ذلك تعليقا على التقارير الإعلامية حول أن السلطات السودانية قررت تعليق العمل بالاتفاقية التي تم عقدها في عهد الرئيس السابق عمر البشير، حتى مصادقة البرلمان أو مجلس السيادة أو الحكومة عليها.

المصدر: نوفوستي