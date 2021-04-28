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مقتل طفل وإصابات بانفجارين متزامنين في ريف حلب

أخبار العالم العربي

مقتل طفل وإصابات بانفجارين متزامنين في ريف حلب
فيسبوك
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قتل طفل وأصيب 14 شخصا جراء انفجارين متزامنين في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن دراجة نارية مفخخة انفجرت قرب حاجز لفصائل تدعمها تركيا في المدينة تزامنا مع انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في المكان ذاته، وهو ما أدى إلى مقتل الطفل وإصابة 14 مدنيا بجروح.

وأضافت الوكالة عن المصادر أن الانفجارين تسببا أيضا بإصابة عدد من أفراد تلك الفصائل، ووقوع أضرار مادية.

وكانت صفحة "الدفاع المدني السوري" قالت إن 20 شخصا جرحوا إضافة إلى مقتل الطفل، وأوضحت أن ذلك نجم عن انفجارين "متتابعين مجهولي السبب بسيارة ودراجة نارية وسط مدينة جرابلس".

وأشارت إلى أن فرقها "أسعفت المصابين إلى مشفى المدينة، وأمنت المكان لحماية المدنيين".

مقتل طفل وإصابات بانفجارين متزامنين في ريف حلب
فيسبوك

بينما ذكرت وسائل إعلام في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا، أن العبوة كانت مزروعة في سيارة لأحد أفراد ما يعرف بالجيش الوطني، وانفجرت تزامنا مع انفجار الدراجة النارية قرب مقر عسكري لذلك الفصيل.

 

المصدر: وسائل إعلام سورية

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