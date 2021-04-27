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سوريا.. الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في القامشلي لضمان وقف الاشتباكات

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سوريا.. الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في القامشلي لضمان وقف الاشتباكات
AFP Delil SOULEIMAN
الشرطة العسكرية الروسية في سوريا
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انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، لوقف الاشتباكات بين "قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا" "الأسايش"، ووحدات "الدفاع الوطني السوري".

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف: "بعد صراع بين السكان العرب والأكراد، تقوم قوات الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في أحياء مدينة القامشلي تغطيها المروحيات الروسية، من أجل منع الاستفزازات".

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وأضاف أن "روسيا تبذل جهودها لحل الأزمة في القامشلي بمحافظة الحسكة".

وأشار إلى أن جهود مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، أدت إلى وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في المدينة.

 

المصدر: "إنترفاكس"

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