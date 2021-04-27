قطر: هناك تقارب لمواقفنا مع روسيا تجاه الأزمة السورية

أعلن السفير القطري الجديد لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني عن وجود تقارب في مواقف قطر وروسيا تجاه الأزمة السورية.

إقرأ المزيد

وقال آل ثاني في حديث لصحيفة "كوميرسانت" ردا على سؤال حول "خلافات" بين قطر وروسيا في ملف سوريا، وحول مصير الأسد وعودة سوريا إلى الجامعة العربية وأنشطة الجماعات المسلحة، بما فيها التي تعتبرها روسيا إرهابية: "هناك تفاهم حول الأزمة السورية بين قطر وروسيا. تم تقريب للمواقف".

وأضاف: "نتعاون مع روسيا من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري. الإرادة العامة للعمل أقوى من أي خلافات. وموقف قطر واضح جدا. وأود التشديد كذلك على أن قطر لا تدعم أي جماعات متطرفة".

وتابع آل ثاني ردا على سؤال حول موقف بلاده الرافض لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية: "قطر جزء من جامعة الدول العربية، لا يمكننا اتخاذ قرار مستقل حول من يجب دعوته إلى الجامعة ومن لا يجب دعوته، القرار يعود إلى جامعة الدول العربية".

المصدر: "كوميرسانت"