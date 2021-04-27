 
مباشر

مصر.. هزة أرضية جنوب أسوان

أخبار العالم العربي

مصر.. هزة أرضية جنوب أسوان
Reuters Mike Blake
مقياس رصد الزلازل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa3f

أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجة، على بعد 61 كم جنوب مدينة أسوان، دون خسائر بشرية.

إقرأ المزيد
هزة أرضية تضرب مدينة مصرية
هزة أرضية تضرب مدينة مصرية

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، أن قوة الهزة الأرضية    بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على خط العرض "23.56" شمالا، وخط الطول "32.71" شرقا، وعلى عمق 4 كيلومتر.

وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة.

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا