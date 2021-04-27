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أنباء عن تعرض سفينة لهجوم بالبحر الأحمر قبالة ساحل ميناء ينبع في السعودية

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أنباء عن تعرض سفينة لهجوم بالبحر الأحمر قبالة ساحل ميناء ينبع في السعودية
Reuters
مرفأ ينبع السعودي، صورة تعبيرية من الأرشيف
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تحدثت مجموعة "دراياد جلوبال" اليوم الثلاثاء، عن احتمال تعرض سفينة لهجوم قبالة ساحل ميناء ينبع في السعودية، فيما لم تؤكد السعودية الخبر حتى الساعة.

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وقالت مجموعة الأمن البحري على تويتر إنها تلقت "تقارير غير مؤكدة" بأن سفينة، من المحتمل أن تكون سفينة "إن سي سي الدمام"، تعرضت للهجوم قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر السعودي.

بدورها، قالت "يو.كيه.إم.تي.أو" البريطانية إنها على علم بتقارير عن حادثة قرب ميناء ينبع السعودي وجاري تحري الأمر.

المصدر: رويترز 

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