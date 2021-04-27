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كازاخستان تحدد الموعد التقريبي للمفاوضات حول سوريا

أخبار العالم العربي

كازاخستان تحدد الموعد التقريبي للمفاوضات حول سوريا
Reuters
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قال المكتب الصحفي بوزارة خارجية كازاخستان، إن المفاوضات بشأن سوريا في العاصمة نور سلطان، قد تجري في الصيف المقبل، لكن كل شيء سيرتبط بالوضع الوبائي.

وأضاف ممثل المكتب الصحفي، في حديث لوكالة "نوفوستي": قطعا لن تجري أي لقاءات في مايو المقبل. ومن المتوقع أن يتم ذلك في الصيف، لكن كل شيء سيعتمد على الوضع الصحي والوبائي في البلاد".

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في فبراير الماضي، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف، بأن الاجتماع المقبل في "صيغة أستانا" بشأن سوريا، يمكن أن يعقد في مايو - يونيو في مدينة نور سلطان.

المصدر: نوفوستي

 

 

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