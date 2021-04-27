السودان يدعو الأطراف السياسية في الصومال للحوار

دعت وزارة الخارجية السودانية الأطراف السياسية الصومالية لمعالجة الخلافات الموجودة بينها بالحوار الهادف والبناء ونبذ العنف.

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وشددت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، على أهمية عودة الأطراف الصومالية بأسرع وقت ممكن إلى التفاوض بغرض المضي قدما للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر الماضي.

كما أكد البيان حرص السودان على أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه.

وجدد موقف السودان الداعم والمساند لكافة الجهود الهادفة إلى تعزيز وتحقيق التوافق الوطني الشامل واستكمال مسيرة التنمية في الصومال.

وأضاف أن الخارجية السودانية بحكم رئاسة السودان لمنظمة الإيقاد أجرت اتصالات عاجلة للتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل الوصول لحل سلمي للوضع الحالي في الصومال.

المصدر: سونا