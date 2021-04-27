سد النهضة.. السودان يؤكد ثقته بوساطة الاتحاد الإفريقي ويعلن عن جولة لوزيرة الخارجية

أكدت حكومة السودان ثقتها بوساطة الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حلول سريعة وناجعة لمسألة سد النهضة تطبيقا لشعار "حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية" معلنة عن جولة جديدة لوزيرة الخارجية.

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وثمنت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة الخارجية "الدور الهام والطليعي" الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي، مؤكدة ثقتها بجهوده للوصول إلى حلول تخاطب انشغالات الدول الأطراف وتلبي طموحاتها من قيام سد النهضة، خصوصا في عمليتي الملء والتشغيل.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة السودانية أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ستقوم بجولة خارجية على رأس وفد، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستلتقى في كنشاسا الرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، تأكيدا على موقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرضي لكل الأطراف، متضمنا وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن علميات الملء والتشغيل لسد النهضة.

كما ستشمل جولة الوفد السوداني برئاسة وزيرة الخارجية، كينيا ورواندا ويوغندا حيث ستلتقي الصادق المهدي برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن السد.

المصدر: سونا