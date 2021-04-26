 
مباشر

عبد الله الثاني: الأردن يرفض الاعتداءات الإسرائيليّة ويدعم صمود المقدسيين

أخبار العالم العربي

عبد الله الثاني: الأردن يرفض الاعتداءات الإسرائيليّة ويدعم صمود المقدسيين
Reuters
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9yb

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون في شهر رمضان المبارك، وعن دعم الأردن لصمودهم.

وجاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس الشريف.

كما جرى خلال اللقاء، حسب وكالة "بترا" بحث آليات توسيع التعاون بين الأردن ودول الخليج العربية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا