عبد الله الثاني: الأردن يرفض الاعتداءات الإسرائيليّة ويدعم صمود المقدسيين

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون في شهر رمضان المبارك، وعن دعم الأردن لصمودهم.

وجاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس الشريف.

كما جرى خلال اللقاء، حسب وكالة "بترا" بحث آليات توسيع التعاون بين الأردن ودول الخليج العربية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

المصدر: وكالات