لبنان يكافح أسراب الجراد بعد تغير اتجاه الرياح

تعمل طائرات مروحية تابعة للجيش اللبناني على رش الأراضي الزراعية في شمال شرق البلاد بالمبيدات، لمساعدة المزارعين على مكافحة أسراب الجراد في حدث "نادر للغاية" سببه تغير اتجاه الريح.

وقالت وزارة الزراعة التي استنفرت أجهزتها اليوم الاثنين إنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الجراد.

وقال عباس مرتضى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، إنه لم تحدث خسائر كبيرة في الزراعة حتى الآن، لكن هناك مخاوف من وصول مزيد من أسراب الجراد إلى جنوب لبنان.

وأضاف مرتضى أنهم تمكنوا في وقت قصير من تدمير أعداد ضخمة، لكن بعض الجراد أفلت وما زالت هناك كميات كبيرة منه معظمها في سهل مرجحين بمنطقة الهرمل، مؤكدا "أننا متأهبون لأي شيء يمكن أن يحصل".

من جهتها قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إن وصول أسراب الجراد أمر غير معتاد بالنسبة للمنطقة، لكن تغيرا في اتجاه الريح أدى إلى انتقال الجراد من السعودية إلى الأردن، ومن ثم إلى سوريا ولبنان.

وأكد موريس سعادة ممثل "فاو" في لبنان، أنه "أمر نادر الحدوث. كانت مناطق التكاثر على ساحل البحر الأحمر، الساحل الشمالي للسعودية، وبالتالي نقلته الريح إلى هنا عبر الأردن وسوريا"، مشيرا إلى أن "الأمر تحت السيطرة حتى الآن، وبالتأكيد ليس هناك ما يمكن أن يثير الهلع".

المصدر: "رويترز"